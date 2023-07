Lula encontra presidente eleito do Paraguai para tratar do acordo com a UE

440

Presidente eleito Santiago Peña e presidente Lula se encontraram nesta sexta-feira (28/7) no Palácio do Alvorada em Brasília (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (28/7) no Palácio do Alvorada, em Brasília.









Gostei muito da reunião. Falamos do acordo da União Europeia e Mercosul e a necessidade de nos engajarmos para fazer as coisas rápido. Também dos paraguaios no Corinthians. Queremos trabalhar juntos nesses anos que teremos pela frente com nossos mandatos em comum. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE https://t.co/wfuBfkq1Za %u2014 Lula (@LulaOficial) July 28, 2023 Após ser aprovado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, o texto apresenta diferenças em punições que os europeus querem aplicar a países que desmatarem.





Os europeus querem principalmente incluir no acerto medidas contra desmatamento, violação de direitos humanos e uso de agrotóxicos.

Os agricultores europeus pressionam os políticos para impor impor condições, que para algumas alas são pretextos ambientais, pois temem que com a celebração do acordo entre os blocos, os produtos sulamericanos passem a competir no mercado com eles.

Santiago Peña, membro do Partido Colorado, mesmo de atual presidente Mário Abdo, vai tomar posse no dia 15 de agosto. Ele superou o candidato liberal Efraín Alegre, segundo colocado, e o de extrema-direita Paraguayo Cubas. Cubas foi preso após alegar que o pleito no país foi fraudado.