Mala abandonada no Ministério de Alckmin mobiliza operação antibomba

A Polícia Militar do DF foi acionada, assim como a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (foto: Bianka Vieira/Folhapress) Uma mala abandonada foi encontrada, na manhã desta quarta-feira (26/7), em frente ao Bloco J da Esplanada dos Ministérios, onde fica localizado o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, assim como a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O prédio foi evacuado por policiais militares e os policiais federais se preparam para retirar o objeto do local.









O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio é comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que estava no local e foi o primeiro a ser retirado do edifício.





Matéria em atualização

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel