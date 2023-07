Diretório do PT-BH define estratégias para as eleições municipais de 2024

As deputadas estaduais Beatriz Cerqueira e Macaé Evaristo, e o deputado federal Rogério Correia são possíveis candidatos do PT à PBH nas eleições de 2024 (foto: Rodrigo Clemente/PBH/Reprodução)

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Belo Horizonte se reuniu, na última segunda-feira (24/7), para discutir as eleições municipais do ano que vem. A reunião contou com a participação da direção municipal, setoriais e das regionais, dirigentes estaduais e nacionais, lideranças e parlamentares. Após o encontro, a sigla emitiu um comunicado anunciando que vai apresentar um nome para concorrer nas eleições municipais para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

"A tarefa principal do PT na atual conjuntura é criar condições políticas e sociais para assegurar o programa do governo Lula eleito nas urnas em 2022. Isso implica na contínua mobilização para derrotar as forças de extrema-direita, alinhadas ao bolsonarismo e, em Minas, ao governo Zema. As eleições municipais de 2024, especialmente nas capitais, cidades com 2º turno e acima de 100 mil habitantes, serão estratégicas para avançar nessa tarefa", comunicou.









No próximo sábado (29/7), será formado o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE). O grupo terá como foco definir um nome para as eleições de 2024, além de planejar as estratégias eleitorais, que devem ser iniciadas já no segundo semestre deste ano.

O Diretório Municipal também planeja estabelecer um "conselhão" com a participação dos setoriais e lideranças do PT-BH. O conselho será responsável por sistematizar o diagnóstico e o programa do partido para a cidade, além de expressar publicamente o compromisso histórico do PT com a capital mineira.