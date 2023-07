Lula no ABC: 'Picanhazinha e cervejinha gelada é tudo que a gente quer'

440

Lula e Selerges no evento sindicalista deste domingo (23/7) (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revisitou discursos de campanha durante evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista neste domingo (23/7). Usando de elementos como ‘picanha’ e ‘cervejinha gelada’, o petista fez discurso pelo combate à desigualdade no país.









"A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido [...] Eu prometi, tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com a picanha, mas uma picanhazinha no final de semana, com a família reunida, os amigos, e uma cervejinha gelada é tudo que a gente quer", disse sob aplausos.





Ao longo do discurso, o presidente também citou a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres , sancionada no início do mês. Em outros momentos, falou sobre aumentar o poder de compra dos trabalhadores mais pobres.





Além do presidente, estavam no palanque a primeira-dama, Janja; a presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e os ministros Márcio França, de Portos e Aeroportos; Silvio Almeida, de Direitos Humanos; e Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência.





A nova diretoria do sindicato é encabeçada por Moisés Selerges, que passa a liderar o grupo de cerca de 70 mil trabalhadores das cidades de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A luta sindicalista é o berço da atividade política de Lula, que começou a despontar nos movimentos trabalhistas ainda na década de 1970.