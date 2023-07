Dentista é investigada por não cumprir carga horária como servidora

440

Servidora deveria cumprir 4h diárias para Município (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Uma dentista da prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, é investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por prestar serviço particular em vez de cumprir carga horária como servidora do município. Buscas já aconteceram na empresa da suspeita.



Porém, conforme apurado pela promotoria, ela recebia clientes particulares em sua clínica em vez de prestar serviços como servidora. A prática caracteriza o crime de falsidade ideológica, segundo MP.



Leia também: MP investiga suposto esquema de corrupção envolvendo eventos em Itapecerica Porém, conforme apurado pela promotoria, ela recebia clientes particulares em sua clínica em vez de prestar serviços como servidora. A prática caracteriza o crime de falsidade ideológica, segundo MP.





Ela chegou a ser ouvida pelos promotores e negou as acusações. Por isso, o MP requereu a busca e apreensão no consultório dela. Um mandado cumprido no consultório da investigada. No local, foram apreendidas agendas dos anos de 2020 a 2023.



O material servirá para instruir o procedimento de investigação.



Em nota, a Prefeitura de Araguari informou que "ao tomar conhecimento dos fatos e, estando de acordo com o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, adotará as medidas cabíveis, com a abertura de PAD - Processo Administrativo Disciplinar, e repudia qualquer prática que atente contra os princípios constitucionais. O Município segue à disposição para qualquer esclarecimento e colaboração a serem prestadas aos órgãos de controle a população".