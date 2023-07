Em Goiânia, Bolsonaro repete ser 'o ex mais amado do Brasil'

440

Bolsonaro discursa para multidão em Goiânia (foto: Isac Nóbrega/PR)

Um encontro convocado pelas redes sociais nesta sexta-feira (14/7) reuniu uma multidão em Goiânia, para celebrar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No ato, Bolsonaro saudou apoiadores, discursou em um palco improvisado e repetiu seu lema de ser o "ex mais amado do Brasil". Essa frase costuma ser dita por ele, que perdeu a eleição para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao lado do ex-presidente, estavam aliados como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Bolsonaro foi a Goiânia para realizar um tratamento odontológico. A confraternização convocada por apoiadores de Bolsonaro ocorreu à noite, quando o político do PL terminou as consultas médicas.