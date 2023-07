Dino sobre assassinato de Marielle: 'Acredito que vamos solucionar'

440

Ministro Flávio Dino vê atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como ponto central dos ataques de 8 de janeiro (foto: Pedro França/Agência Senado)





Dino disse, em junho, que estava com "otimismo moderado" devido ao tempo que passou da execução dos dois.







E afirmou acreditar: "Que vamos chegar a uma solução do crime, sim".





Bolsonaro e 8 de Janeiro

A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi abordada pelo ministro, que disse que "é muito importante, porque ele é um facínora", mas que o "extremismo político ainda encontra raízes muito fortes no Brasil".





A "personlidade despótica, autoritária e patológica de Bolsonaro" é apontada pelo ministro como ponto que une os ataques realizados ao sistema eleitoral brasileiro entre o resultado da eleição e o ataque antidemocrático do dia 8 de janeiro.





Os atentados, ainda segundo Dino, tinham como intenção criar um clima de instabilidade política e anomia institucional, pressionando as Forças Armadas a aderirem ao golpe.





O ministro alega que, apesar dos 49% dos votos, Bolsonaro não tinha apoio internacional nem da elite empresarial brasileira, o que permitiu que os militares, em 1964, depusessem o ex-presidente João Goulart.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou ter novidades sobre os assassinatos da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Ele conversou com a Agência Pública e acredita que o crime será solucionado.