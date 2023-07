Grupo de WhatsApp do PL tem 'briga' por reforma tributária

440

Grupo de WhatsApp com integrantes do Partido Liberal (PL) chegou a ser bloqueado após ofensas (foto: Divulgação/PL)

Os deputados federais do Partido Liberal (PL), a maior bancada da Câmara, com 99 parlamentares, protagonizaram um momento de “bate-boca” em um grupo de WhatsApp após votação da reforma tributária. Nas mensagens, deputados mais radicais ofendem os correligionários que votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19 que altera o sistema tributário brasileiro.









Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi, do G1, os parlamentares ofendidos foram: Vinicius Gurgel (AP), Luciano Vieira (RJ) e Yuri do Paredão (CE). O parlamentar do Ceará, que estava de licença, já foi protagonista de polêmica dentro do partido, quando publicou uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Entre os que ofenderam os colegas estariam os deputados Carlos Jordy (RJ), líder da oposição na Câmara, André Fernandes (CE) e Gustavo Gayer (GO). Outros parlamentares mais moderados, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (RJ), teriam tentado acalmar os ânimos internos.





O grupo chegou a ser suspenso pelo líder do partido, Altinêu Cortes (PL-RJ), afirmando que é preciso respeitar a posição de cada integrante da legenda.





Apesar de a maioria do partido ter votado contra a reforma tributária, os 20 votos favoráveis são vistos como uma “derrota”, principalmente após o vazamento de um vídeo da reunião da legenda no dia da votação. No encontro, os parlamentares aparecem em um momento de desentendimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , principal aliado do ex-presidente Bolsonaro.