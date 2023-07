Prefeita de Atalaia (AL) é criticada por tirar fotos em meio a enchente

440

Desde o início das chuvas, cerca de 22 mil pessoas tiveram que sair de suas casas em todo o estado de Alagoas (foto: Redes Sociais / Reprodução) A prefeita de Atalaia (AL), Cecília Hermann (MDB), tem sido criticada nas redes sociais por postar fotos postadas em meio aos estragos causados pelas chuvas que atingem o estado de Alagoas desde a última sexta-feira (7/7). Em uma das imagens mais divulgadas, a emedebista aparece de costas, com água da enchente pegando acima da cintura.





No Twitter, usuários reclamaram da atitude da prefeita. “A prefeita de Atalaia acha que enchente é um editorial de moda. Vejam só as fotos e me digam. Não é possível que só eu esteja vendo isso. Quer dar close na derrota do povo, no pior momento. Tá usando a desgraça alheia como cenário para passar a imagem que também sofre e vive na pele?”, escreveu uma usuária.





Eu falava isso antes de uma aula... e tem outro aspecto, ela se coloca em risco e da a entender que qlqr um pode fazer isso. Pra mim nada faz sentido em postar fotos assim. %u2014 Bruno Melo (@brunovisck) July 8, 2023





Apesar das críticas, várias pessoas saíram a favor da política. Em um dos comentários, que diz ser de Atalaia, afirmou que desde o início das tempestades os funcionários da prefeitura da cidade, incluindo a prefeita, estão nas ruas prestando assistência aos moradores.









“Comentários infundados”





Depois da repercussão negativa, as imagens foram retiradas do ar. No entanto, em seu perfil no Instagram, Ceci, como é conhecida, não deixou de aparecer em meio aos estragos causados pela força da água.





Por meio de nota, a Prefeitura de Atalaia afirmou que Ceci não estava posando para as imagens.“A prefeita reitera que os comentários são infundados e que as fotos capturaram o momento em que ela estava efetivamente trabalhando e prestando auxílio àqueles que mais necessitam, agindo diante do cenário de desespero em que os moradores se encontravam.”





Além disso, a administração municipal ressaltou que essa não é a primeira vez que a cidade enfrenta enchentes durante a gestão da prefeita. “Em ocasiões anteriores, ela também esteve presente nas áreas afetadas, prestando auxílio às pessoas. Essa postura evidencia o comprometimento da prefeita em se importar e apoiar a comunidade. Seu perfil é caracterizado pela participação ativa - seja dentro ou fora da água - visando ajudar aqueles que mais precisam.”





Chuvas em Alagoas





Desde a última sexta-feira (7/7) cerca de 22 mil pessoas tiveram que sair de suas casas em razão das fortes chuvas que atingem todo o estado de Alagoas. Um morador de Joaquim Gomes, cidade a 78 km de Maceió, morreu.





Em resposta ao desastre natural, o governador Paulo Dantas (MDB) ampliou o número de municípios em situação de emergência, passando de 22 para 31. A previsão é que o volume de chuvas diminua a partir de segunda-feira (10/7), o que deve favorecer a baixa do nível de rios e lagunas inundadas.

*Com informações de Folha Press

“Sou de Atalaia-AL, o que estão fazendo com a atual gestora é sujo! Desde da manhã de ontem (início das inundações) que ela e os funcionários estão nas ruas dando assistência. O pior é que os rivais políticos que tanto a criticam, neste momento, onde há vários pontos do núcleo urbano inundado, não foram capazes de ajudar a população”, escreveu.