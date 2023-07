Na Colômbia, Lula fala em criar 'parlamento amazônico' e zerar desmatamento

440

Lula viajou à Colômbia com o objetivo de costurar parcerias com os países que abrigam a floresta Amazônica (foto: Cláudio Kbene/Twitter Lula/Reprodução)

O presidente Lula (PT) citou a criação de um parlamento amazônico e a promessa de zerar o desmatamento ilegal da floresta até 2030. A declaração foi dada hoje durante sua visita à Colômbia para reunião técnico-científica da Amazônia, organizada pelo governo colombiano.



"Meu governo vai zerar o desmatamento ilegal até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém. Há muitas outras áreas em que podemos cooperar", afirmou Lula, na Colômbia.



Lula viajou à Colômbia com o objetivo de costurar parcerias com os países que abrigam a floresta Amazônica. A união destas nações faz parte da estratégia do presidente para que o Brasil lidere a agenda verde.



Leia também: Lula se reúne com presidente da Colômbia para discutir sobre Amazônia





"Cúpula de Belém será um momento de correção de rota". Durante seu discurso, Lula disse que a OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) não recebeu a "atenção que merece". O órgão reúne os oito países cobertos pela floresta: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.



O presidente não detalhou como funcionaria o parlamento amazônico. Ele também citou a proposta de criar um "observatório regional da Amazônia" com o objetivo de sistematizar e monitorar dados dos países.



Vamos ter de exigir, juntos, que os países ricos cumpram seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague, em 2009, de 100 bilhões de dólares por ano para a ação climática."



A intenção é que os países desenvolvidos transfiram recursos e meios para a preservação da floresta. Ele ressaltou que o aquecimento global é um problema mundial e na sua fala lembrou os compromissos firmados pelas nações ricas nos últimos anos.



Indígenasl



"Na ausência do Estado, o narcotráfico se espalha e se torna vetor de crimes ambientais". Os problemas enfrentados pelos países que têm em seu território a Amazônia foram citados por Lula. O presidente citou o caso de povos indígenas como os yanomamis, onde foi detectada a presença de facções, incluindo o PCC.



Lula mencionou os nomes de Bruno Pereira e Dom Phillips para exemplificar o histórico de violência na Amazônia brasileira.



"Quem protege a Amazônia merece ser protegido. Se a floresta está de pé hoje é, em grande medida, graças aos povos indígenas, às comunidades tradicionais e aos defensores e defensoras da causa ambiental."