Lula se reúne com presidente da Colômbia para discutir sobre Amazônia

A Colômbia é o 13º país visitado pelo presidente Lula desde o início do mandato (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne neste sábado (8/7) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para discutir sobre a Amazônia. Lula desembarca em Letícia, cidade do país vizinho, para participar da Reunião Técnico-Científica da Amazônia, encontro promovido pelo governo da Colômbia.

Bom dia. Viajo agora pela manhã para Letícia, fronteira entre Brasil e Colômbia, para participar da reunião Técnico-Científica da Amazônia e me encontrar com o presidente @petrogustavo. Vamos debater uma agenda de desenvolvimento sustentável para a região e preparar a Cúpula da... %u2014 Lula (@LulaOficial) July 8, 2023

Depois disso, a comitiva presidencial de Lula viaja de volta à Brasília, com previsão de chegada às 20h30, pela agenda oficial. Esse é o 13º país visitado por Lula desde o início do mandato. (Com informações Agência Brasil)