PT quer iniciar votação da reforma tributária até amanhã (5/7)

Líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu acredita que a Reforma Tributária vá ao plenário até amanhã (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados ) A semana de esforço concentrado dos trabalhos do Legislativo deve contar com a votação de importantes matérias para o governo do presidente Lula (PT). Uma delas é a reforma tributária, amplamente debatida em grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, e que deve ir ao plenário até quarta-feira (5/7). É o que aposta o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), líder da legenda na Câmara.









Um dos pontos de preocupação é a discordância de parte dos governadores com o texto já apresentado. O deputado não acredita que tais discordâncias vão interferir no resultado final. "Acho que tem pouca discordância, em especial quando a gente olha o conjunto de todos os governadores. É natural que um ou outro, por uma questão meritória ou até política, queira marcar posicionamento diferente. Mas não acredito que isso vá interferir no posicionamento das bancadas, tanto dos estados, quanto de cada um dos partidos", aposta.





Dirceu admite que o texto poderá ter "pequenas mudanças". "O tema, como não envolve só uma decisão do Congresso e da União, envolve os estados e municípios, acho que era necessário esse tempo maior", salienta.