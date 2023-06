Lula lamenta novo ataque em escola: 'Mais uma jovem vida tirada pelo ódio'

440

Presidente voltou a falar que é preciso construir um caminho para paz nas escolas (foto: Ricardo Stuckert/PR)

"É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", acrescentou.



Um ex-aluno de 21 anos invadiu na manhã de hoje, o colégio estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, e disparou contra os presentes. Ministros também comentaram O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também lamentou o atentado e se solidarizou com as famílias das vítimas. "O que nós vemos hoje, em larga medida no nosso Brasil? Exatamente apologia à violência, que está, hoje, na palma da mão da nossa juventude, pelos smartphones, pelos tablets e pela proliferação irresponsável de mensagens de violência e ódio na internet", disse o ministro durante evento no Rio de Janeiro.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se solidarizou e defendeu que a regulamentação das plataformas é necessária para reduzir os casos de violência. "Lugar de escola é lugar de paz, de acolhimento, de receber as crianças bem. Nós vamos ser implacáveis com todas as determinações do presidente para garantir tranquilidade numa parceria com estados e municípios brasileiro. É lamentável esse episódio ter acontecido", frisou o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta segunda-feira (19/6) o ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Paraná. O atentado deixou uma estudante morta e outro aluno ferido com um disparo na cabeça. Segundo Lula, "é urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas"."Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.