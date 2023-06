Lula diz que inflação seguirá em queda no país

440

Lula, o governador Helder Barbalho (E) e o ministro das Cidades (D) posam para foto com família contemplada pelo programa programa Minha casa, minha vida (foto: ANDERSON COELHO/AFP)





Rio de Janeiro - Às vésperas de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que decidirá se a taxa de juros Selic de 13,75% será mantida ou não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ontem que a inflação seguirá em queda no país, contribuindo para a retomada do crescimento econômico. "Eu disse para vocês que o preço da gasolina ia baixar, que o preço do diesel ia baixar, que o preço da carne ia baixar e que o preço de quase todos os alimentos iam baixar", afirmou o presidente em evento para entrega de residências do Minha casa, minha bida em Abaetetuba (PA). "E vão baixar mais ainda, e a gente vai diminuir a inflação e isso vai gerar mais emprego. Mais emprego gera mais salário e mais salário leva mais consumo", continuou Lula, que, em outro evento em Belém, afirmou que "a inflação é a desgraça do povo pobre".





A desaceleração da inflação nos últimos meses ocorre em meio às críticas de Lula e aliados ao Banco Central pela redução nas taxas de juros, também criticada por empresários e economistas. Presente ao evento em Abaetetuba, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) chegou a chamar a autoridade monetária de "resquício bolsonarista". Com contribuições de combustíveis e desaceleração do custo dos alimentos, o IPCA de maio fechou em 0,23%. O acumulado de 12 meses ficou em 3,94%, no décimo primeiro mês consecutivo de queda em relação ao mês anterior.





Mas, apesar de corte nas refinarias da Petrobras, o preço da gasolina foi pressionado este mês pelo início da vigência do novo modelo de cobrança do ICMS e deve subir novamente em julho com a retomada integral da cobrança de impostos federais, que haviam sido zerados pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 5,40 por litro, R$ 0,17 a menos do que o pico do ano, em março, mas R$ 0,36 por litro do que na última semana de 2022. Lula pediu paciência aos eleitores, dizendo que "as coisas não acontecem com a pressa que a gente quer". "Tenho três anos e meio para consertar esse país e fazer o povo brasileiro voltar a sorrir outra vez, conquistar aquilo que está na Constituição.





MORADIA





Em Abaetetuba, ao lado do governador Helder Barbalho (MDB), Lula entregou 222 residências do Minha casa, minha vida, que estavam com obras paradas no governo anterior, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho. Lula prometeu retomar outras obras paradas e construir dois milhões de novas residências. Na noite de sexta-feira, o governo publicou quatro portarias com as novas regras para o programa habitacional. Nessa primeira etapa, poderão ser contratadas até 130 mil moradias em áreas urbanas. Os atos também estipulam que o valor desses imóveis, que podem ser casas ou apartamentos, vai variar de R$ 130 mil a R$ 170 mil. As portarias também apresentam condições para as unidades habitacionais, que devem ter varandas, como Lula havia prometido, pontos para ar-condicionado e espaço para bibliotecas no condomínio. (Folhapress)





Em Belém, Lula também assinou a ordem de serviço da construção do Porto Futuro 2, uma das obras anunciadas pelo governo federal para a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). No evento, Lula defendeu a preservação da Amazônia, mas disse: “É importante saber que por aqui moram 20 milhões de seres humanos que precisam trabalhar, precisam comer, precisam ganhar salário, precisam ter dignidade". Os preparativos para a COP30 se iniciam em meio a um embate no governo sobre a exploração de petróleo na costa do Amapá, defendida pela área energética e pela Petrobras, mas rejeitada pela área ambiental e por organizações de defesa do meio ambiente.





"A COP tem um significado importante, pois não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. É muito importante cuidar da floresta, mas é muito importante cuidar do povo que vive na Amazônia", disse Lula. O presidente não fez referências a atividades econômicas específicas. Disse apenas que não é possível que "madeireiros de São Paulo ou do Rio de Janeiro" contratem motosserras para derrubar árvores com mais de 300 anos na floresta. (Folhapress)





Avaliação do governo Lula





O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 37%, ruim ou péssimo por 27% e regular para 33%, enquanto 3% não opinaram. Os dados são da pesquisa Datafolha realizada em 112 municípios brasileiros com 2.010 eleitores. O levantamento tem dois pontos de margem de erro, para mais ou menos, e foi feito entre segunda e quarta-feira da semana passada. Em comparação com a aferição anterior, feita entre29 e 30 de março, os números variam apenas dentro da margem de erro. Aos três meses de mandato, Lula tinha aprovação de 38% e reprovação de 29%, sendo visto como regular por 30%.