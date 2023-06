Zé Gotinha na Parada LGBTQIA+ faz deputados baterem boca

440



Durante uma sessão da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (13/6), os deputados Abilio Brunini (PL-MT) e Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) bateram boca por causa das políticas sanitárias adotadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), correligionário do mato-grossense. Até a presença do Zé Gotinha na Parada LGBTQIA+ de São Paulo, realizada nese domingo (11/6), foi alvo dos parlamentares.









"Se o governo quer ser reconhecido pelo SUS, não é colocar bonequinho de vacina em parada gay que vai fazer esse reconhecimento. É o posto de saúde, UPA, hospital que funciona", afirmou o político.





Em seguida, Malafaia relembrou que o ex-presidente Bolsonaro desistimulou a vacinação da população para a COVID-19 durante seu governo e que o Ministério da Saúde, em fevereiro de 2021, enviou, por engano, 76 mil doses da AstraZeneca/Oxford para o estado do Amazonas quando o destino original deveria ser o Amapá.

"Respeite o Zé Gotinha como símbolo de vacinação e do resgate de direito a vacina neste país. Os senhores negacionistas tentaram jogar isso na lata do lixo", pediu o pedetista, que prosseguiu: "Estamos falando do direito das pessoas de se manifestaram na Parada LGBT à saúde pública".