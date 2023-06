Arthur Maia chama Marina Silva de 'xiita' e ataca indígenas

440

Maia defendeu o marco temporal e atacou os povos originários ao publicar um vídeo em que dois indígenas matam uma anta a pedradas em meio a risadas (foto: CNA/Divulgação) Relator do marco temporal das terras indígenas, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) chamou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), de xiita, nesse domingo (11/6), e afirmou que ela quer fazer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) uma arma contra o crescimento econômico do Brasil. Maia também é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro.



O dilema do governo é ter apenas 130 deputados alinhados ideologicamente com a esquerda; precisar que o agronegócio continue sustentando a balança comercial; ter uma ministra do meio ambiente xiita quer fazer do IBAMA uma arma inimiga do crescimento econômico. — Arthur Maia (@DepArthurMaia) June 11, 2023





Recebi este vídeo e acho que vale a pena compartilhar para uma reflexão, especialmente para aqueles que defendem a turma dos índios, que dizem que eles vivem pra caçar e pescar nas suas terras. Os caras matam a pedrada uma anta, um bicho que não faz nada pra ninguém. (continua) pic.twitter.com/zJqDt8pvNL — Arthur Maia (@DepArthurMaia) June 11, 2023









Leia também: Guerra na Ucrânia: Lula volta a defender saída diplomática para conflito Na sequência do comentário, o relator do marco temporal ainda questiona celebridades engajadas na defesa do meio ambiente para comentar o vídeo.





“E dá pra ver, claramente, pelas risadas, que a intenção não era comer; foi por maldade mesmo. A comida eles compram no mercado ou usam das cestas básicas do governo. Aliás, é só observar que estavam em um carro de + de R$ 200 mil. Será que teremos deputado (a) fazendo alguma coisa? Será que a Gretha, Mark Ruffalo e DiCaprio farão textões na internet? Será se a ministra do Meio Ambiente falará algo? Agora me digam uma coisa: querem tanta terra para fazer isso? Espero realmente que o Marco Temporal passe e voltemos a ter ordem no nosso país!”, concluiu Maia.