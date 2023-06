Aluna reclama de merenda para Eduardo Paes: 'Só frango e ovo'

440

Em agenda na Zona Oeste, na manhã desse sábado (10/6), uma estudante da Escola Municipal Medalhista Olímpico Thiago Braz Da Silva disse que o colégio oferece a mesma comida nas refeições. "É frango e ovo todo dia!", afirmou. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi surpreendido por uma aluna de uma escola do bairro Santa Cruz que se queixou da merenda escolar.Em agenda na Zona Oeste, na manhã desse sábado (10/6), uma estudante da Escola Municipal Medalhista Olímpico Thiago Braz Da Silva disse que o colégio oferece a mesma comida nas refeições. "É frango e ovo todo dia!", afirmou.









"Senão pintar rosbife lá essa semana você me fala", disparou a aluna posteriormente.





Em uma publicação nas redes sociais, Ferreirinha entrou na brincadeira do prefeito. "vai ser linguado e fígado até dizer chega!", respondeu.

A publicação dividiu os cidadãos. Alguns defendendo a gestão e outros pedindo melhorias. Ao ser questionado por uma cidadã se o comentário era um deboche, Ferreirinha respondeu: "Não há deboche. Nosso cardápio é de muita qualidade (carne, fígado, linguado, etc). Tem problemas pontuais (rede com 1549 escolas, maior da América Latina) que quando chegam resolvemos. Me avisa se tá faltando algo no cardápio ai da sua escola que resolveremos".





"Sou testemunha de que o cardápio é variado! Além disso balanceado e muito nutritivo. Tem muita reclamação infundada", escreveu um usuário. "Você trabalha na escola ou tem filho na rede municipal? Pq esse cardápio variado já tempos que não existe para as crianças", rebateu outra usuária.





"Ah gente para, sou professora e mãe de aluna da rede municipal, não posso falar por todas as escolas mas onde trabalho e onde a minha filha estuda a merenda é uma delícia, tem vegetais e frutas todos os dias e qual o problema em ser frango e ovo? São alimentos nutritivos e saudáveis! Minha filha almoça todos os dias e eu nunca vou entender essas reclamações enquanto muitas famílias nem ovo tem. O problema maior é que as crianças são seletivas com os alimentos e a escola tb é um espaço pra aprender a se alimentar saudável e sem frescura", escreveu outra.