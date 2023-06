Briga entre personagens de trenzinhos no Rio viraliza nas redes sociais

438

%uD83D%uDEA8ATENÇÃO: Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário brigam e saem no soco em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

pic.twitter.com/871F85d5IB %u2014 CHOQUEI (@choquei) June 6, 2023

Já pensou dar de cara com uma rinha de heróis? Foi o que aconteceu no último domingo (4/6), em uma praça de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os personagens de trenzinhos da alegria estavam vestidos de Super Mario, Homem-Aranha e Pantera Negra e se enfrentaram com chutes e socos. Quem passava pelo local registrou a briga. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais.



As imagens mostram o Homem-Aranha e o Pantera Negra se agredindo, enquanto o Super Choque, o Capitão América e o Super Mario tentam apartar a briga. Em um momento, o irmão de Luigi retira a própria cabeça para conseguir se sair melhor no confronto.



Segundo o canal Diário TV, um dos “heróis” teve ferimentos no rosto e foi hospitalizado. O empresário Rogério Modesto, proprietário de um dos trens da alegria, contou que a briga ocorreu entre dois membros de um trenzinho e um personagem de um segundo veículo, por razões pessoais. Um dos envolvidos na briga foi suspenso e o outro demitido.

A Prefeitura de Teresópolis considerou o caso 'inadmissível' e afirmou que tomará as devidas punições para coibir situações similares no futuro. Em nota, a Prefeitura declarou que está analisando o ocorrido e que as secretarias envolvidas estão em contato com os órgãos responsáveis para que as medidas cabíveis sejam tomadas.



O momento em que Super Mario retira a cabeça para brigar foi o mais comentado nas redes sociais (foto: Reprodução)

Mesmo com a violência, o vídeo virou meme nas redes: “Covardia com o Mário, não tinha comido cogumelo e nem pegou a flor de poder!”, brincou um perfil. “Treta na Marvel”, declarou outro.



“Vida de super-herói não tá fácil!”, chegou à conclusão um internauta. “O filme Guerra Civil de baixo orçamento”, debochou outro.