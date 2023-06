TCU aprova contas do governo Bolsonaro, mas com ressalvas

440

Ministro Jorge Oliveira destacou R$ 78,4 bilhões em "distorções de classificação" (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





O ministro também apontou como "irregularidade" o descumprimento de requisitos para a concessão de renúncias fiscais. Seguiram o relator os ministros Walton Alencar, Benjamim Zymler, Augusto Nardes, Antonio Anastasia e Jhonathan de Jesus e o ministro substituto Augusto Sherman.

Veja as principais distorções financeiras apresentadas pelo TCU

R$ 556,9 bilhões de reconhecimento indevido de ativos e respectivos ajustes para perdas;

R$ 104,6 bilhões de obrigações com a previdência social e com os Estados da federação não reconhecidos;

R$ 88,6 bilhões referentes a ajustes e reservas não reconhecidos no patrimônio líquido da União;

R$ 383,8 bilhões do reconhecimento indevido de receitas com impostos, ganhos com a reavaliação de ativos e reversão de provisões e de ajustes para perdas;

R$ 151,4 bilhões de reconhecimento indevido de despesas com ajustes para perdas, benefícios, provisões, e com o não reconhecimento de provisões, a desincorporação de ativos e outras variações patrimoniais diminutivas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira (7/6), com ressalvas, as contas do último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL). Todos os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Jorge Oliveira — que apontou "distorções de valor" que somam R$ 1,3 trilhão, referentes a valores supervalorizados ou subavaliados pela gestão.