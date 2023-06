Valdemar sobre Dallagnol e Moro: 'ultrapassaram os limites da lei'

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto afirmou que apoia a cassação da candidatura do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e sanções ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR) na Justiça Eleitoral.

A declaração foi feita durante a inauguração do diretório do Partido Liberal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.