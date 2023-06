Governadores do Sul e Sudeste assinam criação de consórcio entre as regiões

Os governadores falaram brevemente destacando a potência econômica das regiões e a necessidade de integração dos estados para a efetividade do sistema federativo no país (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Governadores e representantes de sete estados brasileiros assinaram em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/6), a proposta de formalização do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).Na abertura do 8%u2070 encontro do grupo, Projetos de Lei foram assinados para que as assembleias de cada Unidade Federativa aprove a criação do grupo.