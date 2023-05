É só um “esquenta”

A reunião dos presidentes de países sul-americanos hoje não fechará a criação de nenhum novo grupo ao estilo da UnaSul. A ideia para este encontro é estreitar laços e não recriar nada, porque muitos países resistem. E, diante das resistências, a melhor saída é propor um novo modelo para diálogo.







(foto: GUILHERME DARDANHAN/ALMG)

Estatuto da Igualdade Racial

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começa hoje uma agenda de diálogos para a construção do Estatuto da Igualdade Racial. A iniciativa é liderada pela deputada Andreia de Jesus (foto) (PT), a primeira mulher negra eleita em Minas Gerais, junto com as parlamentares Macaé Evaristo (PT), Leninha (PT) e Ana Paula Siqueira (Rede), que querem debater políticas públicas para combater a discriminação racial e étnica, efetivar a igualdade de oportunidades. “Para nós, é muito importante debater, construir, elaborar e garantir fundo para que as políticas sejam efetivadas. É disputar o orçamento do estado para mudar a realidade do racismo e da desigualdade em Minas Gerais”, afirmou Andreia.







De volta às urnas

Sete meses depois da eleição para presidente, governador, senador e deputados, uma cidade de Minas volta às urnas neste domingo. Lamim, na Zona da Mata, vai escolher prefeito e vice. São 3.484 pessoas aptas a votar para escolher entre duas chapas: Mirene Silva (PP), vice Geraldo Xavier (PL), pela coligação Juntos por Lamim; e Severiano Reis, vice Geraldo Silva, pelo PSD. As eleições de 2020 no município foram anuladas pela Justiça Eleitoral porque o candidato mais votado teve o registro de candidatura indeferido, em razão de condenação por crime ambiental, que é causa de inelegibilidade.





Oito eleições suplementares

Lamim não é um caso isolado. Outros oito municípios mineiros já realizaram eleições suplementares desde 2020: Campestre, Espera Feliz, São Gonçalo do Sapucaí, Antônio Carlos, Ibertioga e Pedra do Anta, todos no ano de 2021. Em 2022, Japaraíba e Divisa Alegre. Em todo o Brasil, este ano, serão realizadas, ao todo, 15 eleições suplementares, segundo informações no portal do Tribunal Superior Eleitoral.