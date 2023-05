Servidor do MPMG que participou dos atos golpistas assina Termo Disciplinar

440

O funcionário do MPMG deverá retirar todas as publicações ofensivas aos Poderes da República e à democracia de suas redes sociais em até cinco dias (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )



O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, homologou nesta terça-feira (22/5) Termo de Ajustamento Disciplinar, que acarretará em punições a um oficial do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo a instituição, o funcionário é suspeito de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília.







O Termo é resultado de uma Reclamação Disciplinar instaurada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais que apura a participação do funcionário na invasão da sede dos três poderes, e incitação de terceiros à subversão da ordem jurídica.









Leia: Atos golpistas de 8 de janeiro: a hora dos mandantes se aproxima O funcionário deve retirar todas as publicações ofensivas aos Poderes da República e à democracia de suas redes sociais em até cinco dias, e retratar-se no mesmo prazo. A retratação deverá permanecer em suas redes sociais por pelo menos 30 dias.



Além disso, ele deve pagar multa no valor de dois salários-mínimos, que serão destinados ao Fundo Especial do Ministério Público (Funemp), e abster-se de expedir qualquer material com teor ofensivo aos Poderes da República e à democracia.