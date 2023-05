Senador paulista, correligionário do prefeito de SP, vai apoiar Boulos

440

Senador Giordano (MDB-SP) afirmou que conversou com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) e que deve apoiar sua candidatura à prefeitura paulista (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) diz que em 2024 participará da campanha de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Prefeitura de São Paulo. Ele é filiado ao mesmo partido do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).Em entrevista ao podcast Política Real, apresentado por Wilson Pedroso, Giordano disse que foi procurado por lideranças de esquerda após Nunes tê-lo ironizado ao portal Metrópoles. O prefeito disse "quem é Giordano?" ao ser perguntado a respeito da intenção do senador de também tentar se candidatar em 2024."Liguei para o Boulos, 'tudo bem deputado? Aqui é o senador Giordano, por São Paulo', 'pô, Giordano, vamos falar, vamos jantar hoje?', 'vamos'. Jantamos, a madrugada juntos batendo papo, e eu fui convencido por mim mesmo, pelos meus ideais políticos, que o Boulos será o melhor prefeito de São Paulo. Estou na campanha do Boulos", disse Giordano.