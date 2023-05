Prefeito de Heliodora, no Sul de Minas, morre aos 49 anos

Alex do Japão, como era conhecido, morreu nesta -sexta-feira (foto: Divulgação)

Morreu aos 49 anos, na madrugada desta sexta-feira (19/05), o prefeito de Heliodora, no Sul de Minas, Alex Leopoldino de Lima (PSD). Alex do Japão, como era conhecido, estava tratando câncer no intestino desde 2018.