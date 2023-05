Lula deve reduzir ritmo de viagens por problemas no quadril

440

Lula vem sentindo dores no quadril, problema pode precisar de intervenção cirúrgica (foto: Sergio Lima / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve diminuir o ritmo de viagens após retornar da missão oficial no Japão, para a qual embarcou nesta quarta-feira (17/5). Entre os motivos apontados estão o ritmo intenso de sua agenda e as queixas de dores no quadril.







Na ultima quinta-feira (11/5), durante viagem à Bahia, Lula chegou a brincar sobre o assunto com o senador e ortopedista Otto Alencar (PSD-BA).





"Depois, eu vou fazer uma consulta com o Otto. Eu estou com um problema na cabeça do fêmur e você é ortopedista, você sabe disso. E você sabe que você vai ter que me curar porque eu sou bom de bola”,disse Lula. “Eu tomo injeção já não resolve é você que vai me curar, Otto", completou.