STF adia julgamento de três ações sobre o Marco Civil da Internet

STF decide não julgar ações sobre Marco Civil da Internet nesta quarta (foto: Carlos Alves Moura/SCO/STF)

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recuaram na decisão de julgar nesta quarta-feira (17/5) três ações que tratam de artigos do Marco Civil da Internet. A presidente da corte, Rosa Weber, informou que não vai chamar o assunto para julgamento durante a sessão de hoje.

Na prática, a decisão da corte poderia gerar um efeito semelhante ao que prevê o projeto de lei das fake news, que tramita no Congresso e pode responsabilizar provedores por conteúdos criminosos publicados por usuários e que permaneçam no ar.









Um dos maiores articuladores na corte para que ações que tratam do tema sejam julgadas é o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Moraes apresentou sugestões ao PL das fake news , o que deixou evidente seu apoio à proposta.Entre as sugestões do magistrado está a obrigação de que as plataformas retirem do ar de imediato mensagens que violem direitos da criança e do adolescente ou que propaguem ideais racistas, homofóbicas e nazistas ou contenham informações falsas sobre o sistema eleitoral. Ele também sugere a fixação de multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento - norma semelhante à adotada em resolução do TSE durante o segundo turno das eleições.





Um dos recursos apresentados na corte questiona o artigo 19 do Marco Civil da Internet - que tira das big techs a responsabilidade pelo conteúdo que é publicado pelos usuários, mesmo que seja criminoso. A matéria está sob relatoria do ministro Dias Toffoli e já foi alvo inclusive de audiência pública realizada no Supremo. O PL das fake news está travado no parlamento. A mobilização das empresas de tecnologia impactou no andamento do texto.