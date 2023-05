Patrocînio aprova projetos para 33 cargos com salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura Municipal de Patrocínio, localizada no Alto Paranaíba (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Nesta terça-feira (9/5), em regime de urgência, a Câmara Municipal de Patrocínio (CMP) aprovou dois projetos de autoria do prefeito Deiró Marra (DEM) que criaram 33 cargos comissionados para as pastas da Educação e Saúde. As remunerações variam entre R$ 4.226,46 e R$ 7.520.



Vereadores contrários aos projetos destacaram que o impacto financeiro aos cofres públicos será de mais de R$ 3 milhões na folha de pagamento.





Segundo o vereador Thiago Malagoli (União), há uma incoerência muito grande da CMP em não aprovar R$ 1,5 milhão para subsidiar a taxa de esgoto, que foi alterada pela prefeitura em abril deste ano, de 50% para 75% do valor da cobrança da água, e aprovar os dois projetos do prefeito.



“Além disso, nós estamos enfrentando uma demissão de mais de 700 funcionários, pais de famílias, que tinham salários de cerca de R$ 2 a R$ 3 mil (...) você demite 700 pessoas e vai apadrinhar 33 pessoas, que são cargos de confiança e se cria uma despesa. Na minha opinião isso é imoral”, criticou Malagoli a uma rádio local.