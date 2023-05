Por que Rosângela Moro votou contra salários iguais para homens e mulheres

Deputada acredita que a nova lei pode desestimular a contratação de mulheres (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) A deputada federal Rosângela Moro (União-SP) é uma das nove mulheres que votaram contra o Projeto de Lei (PL) 1085/23, que torna obrigatório a igualdade salarial entre mulheres e homens que ocuparem o mesmo cargo. A lei foi aprovada na Câmara dos Deputados por 325 votos favoráveis e 36 contrários, sendo que só a bancada do Partido Liberal (PL) somou 25 rejeições.









A deputada também destacou que a igualdade de gênero e salarial é uma pauta prioritária de seu mandato, mas que já existem dispositivos que garantem essa equidade. “A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura medidas punitivas em caso de diferenças de remuneração, e impõe até multas em casos de comprovações de diferenças salariais entre homens e mulheres na mesma função”, continuou.





Por fim, ela também destaca que a lei ainda exige que empresas divulguem relatórios de transparência salarial e remuneratória, o que seria contrário à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Pode expor as mulheres a mais risco no ambiente de trabalho”, completou.





De autoria do Poder Executivo, assinado pela Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o texto prevê uma multa dez vezes maior que o valor do novo salário devido ao emprego que for discriminado. A lei também estabelece mecanismos de transparência e remuneração a serem seguidos pelas empresas e fortalece a fiscalização.

Veja as mulheres que votaram contra