Professora que participou dos atos golpistas é demitida

A professora universitária Sandra de Moraes Gimenes Bosco, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), detida enquanto retornava dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília (DF), foi demitida da universidade.A demissão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desse sábado (29/4).

Ela estava afastado do cargo desde o dia 9 de janeiro, quando se tornou alvo de um processo administrativo da universidade para apurar a participação nos atos golpistas. A professora trabalhava no Instituto de Biociência, do campus Botucatu.