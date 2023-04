PL das Fake News: plataformas fazem novas críticas à proposta

Nota foi assinada pela Associação Latino-Americana de Internet e Câmara Brasileira da Economia Digital (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Após a divulgação do texto reformulado do Projeto de Lei conhecido como PL das Fake News (2.630/2020), empresas proprietárias das redes sociais fizeram nova manifestação contra o teor da proposta.

Em nota assinada pela Associação Latino-Americana de Internet (ALAI) e pela Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), as entidades alegam que a aprovação do projeto ocasionará "gravíssimos impactos negativos".









Como argumento para a extensão e aprofundamento do debate no Legislativo, as plataformas apontam que 40% dos artigos são novos e não pertenciam ao texto quando foi discutido pela última vez no parlamento, no ano passado.

"Ademais, vários artigos deixam lacunas significativas a respeito de sua aplicação, dependendo de regulamentação posterior e, portanto, trazendo insegurança jurídica ao tema", alegam as entidades.



PL das Fake News



O posicionamento enumera sete riscos trazidos pela aprovação do PL. São eles: controle estatal das redes; insegurança jurídica e risco de uma regulação fragmentada; veículos que propagam "fake news" terão que ser remunerados; redução de ganhos para pequenos empreendedores, influenciadores e criadores; redução das vendas dos anunciantes; censura indiscriminada de conteúdos publicitários e, por fim, atropelo na discussão de direitos autorais.