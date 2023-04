Governador de SP, Tarcísio liga para Lula e se desculpa por fake news

Tarcísio cogita demitir secretário da pasta que divulgou informação falsa (foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República) O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se desculpar pela fake news informada pelo seu governo. A informação é do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Na ocasião, a CNN Brasil publicou uma reportagem em que o governo de São Paulo afirmava que a empresa ucraniana Antonov havia deixado de investir US$ 50 bilhões no Brasil devido a falas do presidente Lula a respeito da Guerra Russo-Ucraniana.

Parabéns ao @tarcisiogdf por ligar e se desculpar com o @LulaOficial pela notícia equivocada divulgada pelo @governosp . Errar é humano. Se desculpar pelo erro é para homens dignos . https://t.co/2f8aVPuYWT %u2014 Márcio França (@marciofrancasp) April 28, 2023

A informação falsa teria sido dada pela secretaria de Negócios Internacionais, comandada por Lucas Ferraz.





Com o ocorrido, o governador Tarcísio discute demitir o secretário de Relações Internacionais.

Confira a nota da empresa

"Atualmente, os meios de comunicação da República Federativa do Brasil estão compartilhando informações falsas de que a ANTONOV suspendeu as supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil.





A ANTONOV declara oficialmente que realiza constantemente consultas com parceiros estrangeiros de vários países, incluindo a República Federativa do Brasil, como parte de suas atividades visando a promoção de produtos e serviços no mercado externo.





No entanto, a ANTONOV não possui um representante autorizado no Brasil e não concedeu a quaisquer pessoas, incluindo escritórios de advocacia, qualquer autoridade para representar os interesses da Empresa.





A ANTONOV enfatiza seu interesse no desenvolvimento da cooperação com a República Federativa do Brasil no campo de tecnologias de aviação e apreciará as iniciativas oficiais da parte brasileira no que diz respeito ao estabelecimento de cooperação mutuamente benéfica.





Assim, a reportagem da imprensa brasileira não representa o posicionamento oficial da empresa ANTONOV.





A fim de evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, bem como levando em consideração a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia, a ANTONOV solicita gentilmente aos meios de comunicação de massa que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas às atividades, que foram recebidas de outras fontes.”