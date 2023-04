Lula deve anunciar para o GSI general que foi da segurança de Dilma

Lula já pediu a Ricardo Cappelli que reestruturasse o GSI (foto: Divulgação/Comando Militar do Sudeste)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar o general Marcos Antônio Amaro para o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) — favorito para o posto. Amaro foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff enquanto ela ocupou o cargo de chefe do executivo entre 2011 e 2016.

Segundo o jornalista Valdo Cruz, do g1, o nome do general deve ser anunciado nos próximos dias. Lula já teria conversado com Antônio Amaro logo antes de viajar para Portugal, na última quinta-feira (20/4), e o militar teria aceitado “a missão” de assumir como ministro-chefe do GSI.

Lula também foi aconselhado a colocar um civil no posto, mas deve manter o militar de confiança no cargo. Por outro lado, o presidente orientou o interino Ricardo Cappelli para fazer uma reestruturação no GSI, e, até o momento, 87 servidores, entre militares e civis, já foram exonerados.

A expectativa é de que ocorram novas mudanças nos próximos dias. O interino do GSI fez um levantamento de informações sobre a atuação da pasta para apresentar um "raio-x" ao presidente, que retornou na noite da quarta-feira (26/4) de viagem a Portugal e Espanha.