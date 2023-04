Ex-primeiro-ministro da Espanha em artigo no El País: 'Vamos ouvir Lula'

José Luis Rodríguez Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, defende união de Brasil e Espanha no cenário internacional (foto: Ulises Ruiz / AFP)



O ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, elogiou a postura do presidente Lula por fomentar uma nova conjuntura política global e buscar a paz entre Rússia e Ucrânia. "Vamos ouvir Lula da Silva", escreveu.





“El País” nesta quarta-feira (25/04), Zapatero afirma que a vitória de Lula nas últimas eleições brasileiras foi um alívio para todos os democratas. “Posso afirmar que via nele um líder digno, dedicado ao combate à pobreza e com uma concepção clara em defesa do multilateralismo, da solução pacífica de conflitos e da cooperação como princípios das relações internacionais”.



Em artigo publicado pelo jornalnesta quarta-feira (25/04), Zapatero afirma que a vitória de Lula nas últimas eleições brasileiras foi um alívio para todos os democratas. “Posso afirmar que via nele um líder digno, dedicado ao combate à pobreza e com uma concepção clara em defesa do multilateralismo, da solução pacífica de conflitos e da cooperação como princípios das relações internacionais”.

É destacado que Lula transformou o Brasil em uma potência no cenário internacional alinhado com as prioridades globais de defesa do meio ambiente e combate à desigualdade. Além disso, criou o Brics e buscou construir uma relação positiva entre o Ocidente e o Oriente assim como entre o Norte e o Sul.









Em análise sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), afirma ser impensável avançar no seu cumprimento num clima de confrontação e guerra fria. Sendo necessário diálogo, cooperação e estabilidade global. “Pois bem, esse projeto de longo prazo de multilateralismo, paz, cooperação e equidade global é projeto de Lula”, escreveu Zapatero.





“A proposta de paz de Lula, portanto, merece ser ouvida. O peso internacional e a posição estratégica do Brasil assim o aconselham. Sua distância de uma guerra na Europa é apenas geográfica, não política ou estratégica. Precisamente porque este compromisso com a ordem global responde a convicções, transcende o puro e simples interesse do país”, afirma.





Zapatero finaliza defendendo a união de Brasil e Espanha para a reconstrução da Comunidade Política Internacional devido à capacidade de diálogo internacional quase ilimitada dos dois países, que têm à frente dos seus governos dois líderes fortes, unidos pela sua visão multilateral e pelo compromisso na luta contra as alterações climáticas, as desigualdades e a pobreza.