Contarato questiona presidente do BC: 'Sabe quanto custa o litro de leite?'

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) questionou nesta terça-feira (25/4) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), se ele sabia o custo de itens comuns no dia a dia da população.





"Queria perguntar para o presidente do Banco Central (BC) se ele sabe quanto custa um litro de leite. E um quilo de arroz? Um quilo de feijão? Nós temos que sair da Faria Lima e interagir com a população que mais precisa", afirmou o parlamentar capixaba.









"Eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. (...) Teve estudo recente, de duas semanas, na Argentina, mostrando o efeito do consumo imediato e da perda de capacidade de compra do mais carente quando tem uma inflação acima de 100%", respondeu o presidente do BC.





Em seguida, acrescentou que "a inflação é o imposto mais perverso que existe. Prejudica os pobres. É uma transferência de valor do dinheiro do governo, onde o dinheiro perde valor na mão das pessoas e ganha no emissor que é o governo".





Em novembro de 2018, Campos Neto foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao cargo, após ter trabalhado por anos para o banco Santander. Seu nome foi aprovado pelo Senado por 55 votos, contra seis.