Paulo Pimenta afirma que CPMI irá mostrar toda verdade sobre o 8/1

"CPMI vai mostrar toda verdade sobre o Golpe", diz Paulo Pimenta sobre militares do GSI (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)





O Ministro-Chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do governo Lula), Paulo Pimenta, afirmou na madrugada desta segunda-feira (24/04) que a "CPMI vai mostrar toda verdade sobre o Golpe"









"Acabou a farsa: imagens divulgadas mostram que sete dos nove militares do GSI que estavam no palácio do Planalto durante a invasão de 08 de janeiro, eram seguranças de Bolsonaro e participaram, inclusive, de suas motociatas! CPMI vai mostrar toda verdade sobre o Golpe!!", escreveu Pimenta em sua conta no Twitter.