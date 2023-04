Janones ataca deputado português que criticou medalha a Janja: 'Boca podre'

Janja acompanha Lula durante visita na Europa e recebeu medalha das mãos do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa (foto: Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal André Janones (Avante-MG) atacou o deputado português André Ventura, líder do partido de direita “Chega”, por ele criticar a medalha concedida pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa à primeira-dama Janja Lula da Silva, no sábado (22/4). Na ocasião, ela foi agraciada com a Grão-Cruz da Ordem Infante D. Henrique, figura importante da expansão marítima portuguesa no século XV.









Janones respondeu lembrando que o Brasil foi subserviente a Portugal por quase 400 anos durante a colonização. O deputado brasileiro também ironizou ao ressaltar que o país tem crédito para “milhões” de medalhas como a que foi concedida. “Janja a recebeu em nome do povo brasileiro explorado por séculos. Até o dente de ouro dessa sua boca podre, deve ter saído daqui!”, rebateu.



Enquanto os subservientes éramos nós , explorados por quase 400 anos, estava tudo ok neh? Fica tranquilo, a gente tem crédito pra milhões de medalhas como essa, e a @JanjaLula recebeu-a, em nome do povo brasileiro explorado por séculos. Até o dente de ouro dessa sua boca podre,... %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 24, 2023





Janja acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda na Europa. A primeira parada do chefe do Executivo é em Portugal, onde ele desembarcou na sexta-feira (21/4). Lula visita o país lusitano com o intuito de estreitar laços e assinar acordos, mas encontra manifestações contrárias dos parlamentares locais de direita.





O 'Chega' convocou uma manifestação contra a visita do presidente Lula nesta terça-feira (25/4) , em frente ao Legislativo português, em Lisboa. No dia da manifestação, o presidente será homenageado em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa.





Lula deveria discursar em homenagem à Revolução dos Cravos, que marca o fim da ditadura militar em Portugal. No entanto, o parlamento português vetou a fala.