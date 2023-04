Passagem de ônibus: Câmara de BH quer derrubar aumento da tarifa

Passagem de BH passa para R$ 6 a partir do próximo domingo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) vai apresentar um Projeto de Resolução para anular o decreto do prefeito Fuad Noman (PSD) que aumenta a passagem dos ônibus da capital mineira para R$ 6. De acordo com o presidente da Câmara, Gabriel (Sem partido), após a coleta de assinaturas dos vereadores, o projeto passa a tramitar na Câmara de BH.









A CMBH acusa a PBH de tentar pressionar os parlamentares."A citação reforça que a Prefeitura tenta, ao aprovar o aumento de tarifa, pressionar os parlamentares a aprovarem o subsídio, em clara afronta ao princípio da separação de poderes", pontua.





A proposta prevê um subsídio de mais de R$ 476,1 milhões a empresas de ônibus até o fim deste ano. A ideia foi recebida pelos vereadores com a exigência de contrapartidas às concessionárias





No Projeto de Resolução que será apresentado a Câmara reforça a necessidade de tramitação na Casa do Projeto de Lei do subsídio. "Compete aos vereadores analisarem o mérito da medida, e ainda proporem contrapartidas, como aumento na qualidade da prestação de serviços, para aprovação do mesmo".