Eduardo Bolsonaro 'parte para cima' de deputado por causa de facada fake

Eduardo ainda xingou o deputado proferindo insultos homofóbicos. "Facada é teu c*, seu viado. Eu quebro o decoro parlamentar mesmo, olha o que ele tá falando 'facada fake', 'não teve sangue'. Tu tá maluco? Tentaram matar o meu pai. Faz isso para me tirar do sério", disse.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se exaltou durante uma sessão da Comissão de Trabalho, na tarde desta quarta-feira (19/4), após o deputado Marcon (PT-RS) insinuar que a facada sofrida por Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2018 era falsa. O parlamentar, filho do ex-presidente, partiu pra cima do colega e precisou ser contido.

O deputado do Partido Liberal (PL) ainda afirmou que bateria no adversário petista, mesmo podendo perder o mandato. "Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que vocês não têm. Seu filho da p*", exclamou.

O deputado Reimont (PT-RJ) saiu em defesa do correligionário, afirmando que não é possível passar pano para violência. "As pessoas precisam assumir suas responsabilidades, não somos crianças. Nós respeitamos a opinião do outro, e quando a opinião não casa com a minha o caminho não é a agressão nem verbal, nem física", ressaltou.

Marcon se defendeu dizendo que não possui nada contra o ex-presidente Bolsonaro. "Ele estava no hospital e todas as vezes subi na tribuna da Câmara para desejar rápida melhora. Nada contra a pessoa do Bolsonaro, pai do Eduardo, a minha divergência é política. Mas que é estranho esse negócio, é estranho (a facada), não só para o Marcon, mas para a polícia federal", disse.