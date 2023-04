Juruna: a voz do guerreiro gravada na história

No histórico pronunciamento de 1983, Juruna sugeriu o retorno dos militares aos quartéis (foto: Getúlio Gurgel/Folhapress)

Há exatos 40 anos, em 19 de abril de 1983, Mário Dzururá – ou Mário Juruna (1943-2002), como se tornou conhecido o chefe guerreiro xavante – subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para pronunciar-se em um discurso histórico, que abordava a dura realidade dos povos originários e a conjuntura política da época – em certos aspectos muito parecida com a de hoje.



Apontando o dedo para a ditadura militar, naquele pronunciamento histórico, Juruna sugeriu o retorno dos militares aos quartéis e reivindicou o direito de a população brasileira eleger o seu presidente da República, num momento em que a sociedade ainda não se mobilizara em respaldo à emenda Dante de Oliveira, apresentada em 2 de março de 1983, restabelecendo as eleições diretas para a Presidência da República.



“Presidente da República tem que ser mais votado com povo brasileiro (...) O presidente foi eleito com empresário, presidente foi compromisso com multinacional, com fazendeiro, com empresário e grande empresário. Se presidente pai do Brasil, presidente segurava toda barra que está acontecendo no Brasil. E aqui gente tá morrendo. E por quê? Porque não tem presidente, não tem autoridade. E toda autoridade é comprada, toda autoridade está se vendendo, quer o dinheiro, quer ganhar dinheiro”, declarou Juruna, que ainda pediu a demissão de todo o ministério do general João Batista Figueiredo e pleiteou que a Funai fosse administrada por indígenas, não por militares.



Mário Juruna foi o primeiro indígena na história do Brasil a conquistar, em 1982, mandato representativo na Câmara dos Deputados, pelo Rio de Janeiro. Filiou-se ao PDT estimulado por Leonel Brizola e pelo antropólogo Darcy Ribeiro.



Mudanças na Funai





Deu visibilidade à causa dos povos originários, marcando forte presença étnica na Câmara dos Deputados, com corte de cabelo, ornamentos característicos, discursando algumas vezes em sua língua original. Em decorrência da crítica permanente ao governo militar, após um discurso em que chamou ministros de corruptos e ladrões, houve tentativa de cassá-lo.

"Aqui gente tá morrendo. E por quê? Porque não tem presidente, não tem autoridade. E toda autoridade é comprada, toda autoridade está se vendendo, quer o dinheiro, quer ganhar dinheiro" Juruna (1943-2002)



Eleitor de Tancredo Neves no colégio eleitoral, Juruna viu o fim de seu mandato se eclipsar, após denunciar o empresário Calim Eid, coordenador da campanha presidencial do candidato Paulo Maluf, (PDS), por tentar comprar a mudança do voto dele. Fotografado com a pilha de dinheiro à sua frente, Juruna admitiu ter recebido para votar em Maluf, mas devolveu o suborno. Ele não se reelegeria no pleito seguinte.



Desligou-se do PDT e deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de 1987. Contratado pelo Projeto Rondon, foi colocado à disposição da Assembleia Constituinte como assessor técnico.



Gravador, arco e flecha urbano



"Eu comprei gravador porque branco faz muita promessa. Depois esquece tudo" Juruna (1943-2002)



Em 1978, Juruna também participaria da mobilização nacional contrária ao Decreto de Emancipação Indígena de 1978, proposto pela ditadura militar, que mirava as terras indígenas, que também seriam emancipadas, tornando-se passíveis de exploração em projetos tidos por desenvolvimentistas. Amplos espectros da sociedade civil aderiram ao movimento de resistência ao decreto, que foi vitorioso em derrubar a proposta do governo militar.



Mário Juruna, que por essa época estava amplamente engajado no movimento nacional pela conquista de direitos indígenas, inaugurou uma nova abordagem para denunciar a omissão e promessas não cumpridas aos indígenas feitas pelas autoridades do governo militar. Depois de enganado por políticos e autoridades reiteradas vezes, passou a carregar um gravador a tiracolo pelos meandros de Brasília, registrando tudo o que lhe era dito, sempre que tentava se fazer ouvir pelas autoridades do então governo Ernesto Geisel (1974-1979).



“Eu comprei gravador porque branco faz muita promessa. Depois esquece tudo”, costumava explicar Juruna. Ao cobrar coerência entre as palavras e as ações das autoridades, exibindo as gravações, Juruna ganharia notoriedade. Ao mesmo tempo, era ridicularizado por segmentos que pretendiam desqualificar a sua liderança e explorar o seu “exotismo”.



Vida na selva até os 17 anos

A demarcação das terras indígenas sempre esteve no centro das preocupações de Mário Juruna. No século 18, o povo Xavante vivia na cabeceira do Rio Xingu, mas depois de uma série de conflitos com posseiros, atravessaram o corredor do Tocantins-Araguaia, descendo para a região do Rio Roncador e Rio das Mortes, onde, nos anos 40, foram localizados pela expedição dos irmãos Villas-Bôas e pelo sertanista Francisco Meirelles, que os teria convencido a permanecer na Serra do Roncador.



Os xavantes viveram ali protegendo a margem do Rio das Mortes, que não deixavam ser atravessado, longe do contato com os colonos, até por volta dos anos 50. Mário Juruna, que nasceu em Couto Magalhães (MT) em 3 de setembro de 1943, filho dos índios xavantes Isaías Butsé e Mercedes Ro Otsitsina, viveu na selva, sem contato com a civilização, até os 17 anos. Adulto, tornou-se líder guerreiro da aldeia Vavante Namunjurá, localizada na reserva indígena de São Marcos, no município de Barra do Garça (MT).



Vítima de diabete crônica, o ex-cacique xavante morreu em 17 de julho de 2002. Debilitado pela doença, preso a uma cadeira de rodas, Juruna, que publicou em 1983 “O gravador de Juruna”, fora esquecido pelos políticos. Mas sua atuação foi um marco histórico. E os seus gestos em defesa ao direito da existência indígena, nas palavras de Ailton Krenak, seguem ressurgindo em outros corpos.