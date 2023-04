Temer vai receber maior honraria de Minas Gerais

Ex-presidente Michel Temer (MDB) receberá Grande Colar da Medalha da Inconfidência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Entre as pessoas que vão receber o Grande Colar da Medalha da Inconfidência, em cerimônia que vai ocorrer nesta sexta-feira (21/4) no centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Ouro Preto, está o ex-presidente Michel Temer (MDB).

A condecoração é a honraria mais importante do Estado e é concedida a chefes de Estado, chefes de governo e demais poderes da União.





A honraria foi criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitscheck e é entregue todo dia 21 de abril, Dia de Tiradentes.





Neste ano, 170 pessoas serão homenageadas por suas contribuições para a projeção e valorização de Minas Gerais. Além do Grande Colar, a Grande Medalha será entregue a 40 pessoas, a Medalha de Honra vai ser concedida a outras 58; e, por fim, a Medalha da Inconfidência será recebida por 72.





Parte da celebração será feita na Praça Tiradentes, no Centro de Ouro Preto, e contará com cerimônia oficial de tiros, hasteamento da bandeira e colocação de flores no monumento a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.