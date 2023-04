José de Abreu diz que Lula vai acabar com a guerra Rússia x Ucrânia

Lula e José de Abreu (foto: Reprodução/Twitter) O ator José de Abreu tem expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consiga acabar com a Guerra Russo-Ucraniana. Durante a sua agenda oficial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Lula defendeu a criação de uma espécie de G20 "pela paz".

Esse é o @LulaOficial que foi eleito. Muda a ordem mundial e coloca o Brasil no protagonismo da diplomacia. E vai acabar com a guerra. %u2014 José de Abreu (@zehdeabreu) April 18, 2023





Em outra publicação, o ator disse que Lula "se transforma no maior líder do mundo" e afirmou que o ditado brasileiro "quando um não quer, dois não brigam", vai "entrar pra história".

Proposta de paz





Lula disse, no último domingo (16/4), que a paz entre as duas nações é a "melhor forma para restabelecer um processo de conversação". De acordo com o presidente, ele já conversou com diversos líderes, como o presidente dos Estados Unidos e da França, Joe Bieden e Emmanuel Macron, respectivamente, para discutir o fim da guerra. Ele propõe uma "espécie de G20 da paz".

Leia: Lula volta a dizer que guerra Rússia x Ucrânia foi decisão dos dois países





O petista também disse que, em sua agenda na Ásia, também conversou com presidente dos Emirados Árabes, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e com o presidente da China, Xi Jiping, sobre o conflito.