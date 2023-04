Deputado estadual defende pena de morte para autor de massacre em creche

Conforme deputado, o ideal seria chamar um padre, dar extrema-unção e eliminar o autor (foto: Facebook/Divulgação)

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG), ex-vereador de Uberlândia (Triângulo Mineiro), destacou em entrevista ao Regionalzão Talk, divulgada na segunda-feira (10/4), que é a favor da pena de morte para autores de massacres em escolas.

“Um cara que mata quatro crianças de quatro a sete anos com uma machadinha (...). Uma pessoa dessa tem que ter um fim misericordioso; vamos chamar um padre para que ele possa se confessar, dá a extrema-unção e eliminar; seria o melhor a ser feito”, disse em tom firme.

O parlamentar se declara bolsonarista, conservador e defensor da família tradicional.

“Esse monstro tem 25 anos (...) essas pessoas costumam guardar ressentimentos do tempo da escola. É normal a criança que vai brincar com a outra fazer o bullying, que pra mim faz parte da vida. Toda criança faz isso (bullying). Só que algumas pessoas não sabem lidar com esse tipo de coisa e acabam se vingando”, opinou sobre os motivos que levam uma pessoa a praticar ataques em escolas.

LEIA MAIS: Twitter teria dito ao governo que ameaças não violam termos da rede

Projeto de lei de segurança armada nas escolas estaduais

O deputado estadual, que faz parte da Comissão dos Direitos Humanos de MG, propôs, recentemente, na assembleia mineira, um projeto de lei que indica a segurança armada nas escolas estaduais. “Para mim, isso é uma necessidade. Por que nós temos seguranças armados para cuidar dos valores que estão nos bancos e o nosso maior patrimônio, que são nossos filhos, ficam, infelizmente, desguarnecidos nas escolas”, questiona.