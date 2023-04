Cantor Roger cita desmatamento no governo Bolsonaro para atacar Lula

Para se defender Roger compartilhou dados de fevereiro de 2023 (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ei, Hulk! Corre aqui! Olha a merda que vc apoiou! Chama o Leo! https://t.co/VVvjrSmEU5 %u2014 Roger Rocha Moreira (@roxmo) April 6, 2023

%u201CAin, a Amazônia vai acabar!%u201D. Agora, nem um pio. Filhos da puta safados. pic.twitter.com/mwjLvtgcL5 %u2014 Roger Rocha Moreira (@roxmo) April 6, 2023

Bolsonaro contra o desmatamento

Internautas reagem

O que impressiona é que sua principal característica aparece muito.



Em muitas camadas.



Numa frequência impressionante.



Não falha. %u2014 Luiz Hygino (@lhygino) April 6, 2023

BURRO %u2014 Diogo Alcântara (@diogoalcan) April 6, 2023

Olá Roger do Ultraje a Rigor. Há quanto tempo você não escreve uma música? Tá vivendo de %u201Ca gente somos inútil%u201D? Resolver incorporar o que você cantava nessa música? Saiu caro se converter Olavete né? Que mico, rapaz! INÚTILL A GENTE SOMOS INÚTILLL %u2014 Engenheiro humanista %u2B50%uFE0F (@enghumanista) April 7, 2023

O vocalista da banda de rock nacional "Ultraje a Rigor", Roger Rocha Moreira, usou uma matéria da Folha de S. Paulo que fala sobre um recorde de desmatamento na Amazônia no mês de março, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Ocorre que, na verdade a publicação é de abril de 2021, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro (PL). "Ei, Hulk, corre aqui! Olha a merda que você apoiou! Chama o Leo!", escreveu roger no twitter, ironizando o ator José de Abreu.Já o ator, apoiador do presidente Lula, não deu muito foco para o roqueiro e respondeu a gafe dizendo, simplesmente, que Roger era burro.Posteriormente o vocalista, que sempre se gabou por ter um Qi supostamente alto do que os demais Brasileiros, compartilhou matérias sobre um recorde no desmatamento em fevereiro de 2023. "'Ain, a Amazônia vai acabar!'. Agora, nem um pio.", disse.A primeira matéria compartilhada pelo músico é de propriedade do jornalista Phillippe Watanabe, que exibe dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, levantados desde 2015. No caso ele mostra que em março de 2021 houve um desmatamento de 367,61 km², recorde da série.O maior número registrado até então havia sido em 2018, último ano do governo de Michel Temer (MDB), com 356,6 km² destruídos. O segundo lugar era de 2020, já sobre a gestão Bolsonaro, com 326,49 km².A divulgação de dados sobre o desmatamente sempre foram uma preocupação do ex-presidente Bolsonaro, desde o primeiro ano de mandato quando o mandatário exonerou o diretor do INPE, Ricardo Galvão.Bolsonaro afirmava que os dados divulgados pelo órgão não condiziam com a realidade, e que faziam uma "propaganda nefativa do Brasil", prejudicando a imagem do país no exterior.A gafe do cantor também não passou despercebido por internautas, veja algumas reações: