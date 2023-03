Parlamentares manifestam preocupação com interferência no Sebrae

Carlos Melles, filiado ao PL, foi reeleito presidente do Sebrae em novembro do ano passado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O impasse envolvendo a direção do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o governo federal chegou ao Congresso Nacional. Em nota emitida na semana passada, a Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS) manifestou preocupação com os rumores de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende refazer a eleição do conselho diretivo da organização para trocar o comando escolhido no fim do ano passado, ainda sob a gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.









A nota ainda diz que a atual direção do Sebrae se compromete em atuar em consonância com o atual governo federal e que o serviço será um aliado dos programas governamentais de incentivo ao empreendedorismo, criação de emprego e geração de renda no âmbito dos pequenos negócios.





Em entrevista à reportagem, o senador Efraim Filho (DEM-PB), presidente da FCS, ressaltou que o Brasil convive com um desafio de gerar empregos e que os micro e pequenos são a força motriz para criação de postos de trabalho. Ele exaltou o trabalho do Sebrae e disse que não é ideal que ocorram interferências governamentais na direção do serviço.









Leia também: Bolsonaro aceita convite e será presidente de honra do PL “O impacto de uma mudança na direção seria desequilibrar essa relação entre o Sebrae e o governo federal, que a gente entende que deva ser pautada pela harmonia e independência. Portanto, é essencial preservar as conquistas institucionais do Sebrae. A estabilidade na relação com o poder público, especialmente o governo federal, deve ser harmoniosa, porém independente, sem relação de subserviência ou interferência na sua administração. Dessa forma, é um 'ogo de ganha-ganha', bom para o Sebrae, bom para o governo, e melhor ainda para os micro, pequenos e médios empreendedores do Brasil”, disse o parlamentar.

Melles



Carlos Melles é o atual presidente do Sebrae, reeleito para o quadriênio 2023-2026 em novembro do ano passado, concorrendo em chapa única. O conselho formado em 2022 ainda conta com Margarete de Castro Coelho como diretora técnica e Bruno Quick Lourenço de Lima como diretor de Administração e Finanças.





Melles é natural de São Sebastião do Paraíso e foi deputado federal por Minas Gerais durante seis mandatos entre 1995 e 2019. Atualmente ele é filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo federal tenta viabilizar nova eleição para a direção do Sebrae e tem no petista Décio Lima, que concorreu ao governo de Santa Catarina nas últimas eleições, o nome mais cotado para o cargo.





Os atritos entre a direção do Sebrae e o governo Lula se arrastam desde o fim do ano passado, quando o petista ainda não havia assumido a presidência. Então chefe do gabinete de transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chegou a pedir que a eleição do conselho diretivo fosse adiada para este ano, mas não obteve sucesso.



Sebrae



Além da FCS, que é uma coalizão suprapartidária composta por 215 parlamentares, a possível interferência na direção do Sebrae causa apreensão em outras instituições. o diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB-RJ), elogiou a atual gestão do serviço;





“Acho que essas disputas sempre existem. O que se deve avaliar sempre é a qualidade e o perfil das pessoas que comandam, nesse caso o Sebrae, que é uma equipe de muita qualidade com o Melles, a Margarete e o Bruno. Pessoas que passaram pelo parlamento, tem boas relações com todos. Isso que é importante. Não pode ter um antagonismo na relação do Sebrae com o governo federal, porque é uma parceria óbvia”, afirmou o ex-deputado.





Para Maia, a atual situação econômica do Brasil é um fator agravante para possíveis efeitos deletérios de uma mudança na direção do Sebrae. Ele reforça a visão de que Melles é um líder capaz de articular com o governo Lula e disse que a continuidade de seu trabalho é importante para evitar uma interrupção do funcionamento do sistema.





“O Melles teve muitos mandatos na Câmara, passou por muitos governos sempre com uma relação muito boa. Os políticos mineiros têm essa capacidade de articulação, de compreender novos cenários e acho que o Melles é um ativo para o governo. A saída num momento desses, com juros altos e muita dificuldade, pode gerar uma paralisia no Sebrae e acho que o trabalho já é bem feito e ele pode continuar sendo executado. Nesse momento que o Brasil vive é importante ter a continuidade do trabalho”, concluiu.