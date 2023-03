Secretário de Saúde de Passos aciona PC contra fake news

Dentre outras implicações, a dengue vem causando superlotação da UPA em Passos (foto: Arquivo/Folha da Manhã) O secretário municipal de Saúde de Passos, Thiago Agnelo Salum, procurou a Polícia Civil para entregar documentos que comprovam fake news contra a prefeitura do município do Sudoeste de Minas Gerais.



“Juntei vídeos e documentação necessária, tudo que eu achava que era calúnia, difamação, ameaça, injúria, terrorismo e fake news e entreguei à Controladoria do município para ela entrar com representação do município de Passos. Quem está sendo mais prejudicado é o município de Passos com essa enorme quantidade de fake news”, disse.



Na quarta-feira (22/3), Thiago Salum ressaltou que a cidade passa por um momento complicado com relação à dengue. O número de casos prováveis da doença aumentou 22,71% em uma semana e chegou a 5.885 na última segunda-feira (20/3).



Mas além da preocupação com essa situação, ele declarou que tem enfrentado dificuldades em combater fake news relacionadas a este quadro.



“Neste momento de extrema necessidade de apoio e cooperação em relação à saúde pública, ainda nos deparamos com pessoas despreparadas, a fim de estabelecer o terrorismo, o confronto, o ódio e a manipulação de pessoas. (...) Não abaixarei a cabeça para pessoas que querem usar da desgraça alheia para autopromoção em virtudes políticas por derrotas das últimas eleições", disse.