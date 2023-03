Presidente da Câmara de Juazeiro foi assassinada pelo namorado

Perícia conclui que namorado matou vereadora e depois se suicidou (foto: Reprodução/Redes Sociais) A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereadora Yanny Brena Alencar, foi assassinada pelo namorado Rickson Pinto Lucena, que em seguida se suicidou. A conclusão é da Polícia Civil do estado do Ceará e da Perícia Forense. Yanny foi encontrada morta ao lado do namorado, na residência onde moravam, no dia 3 de março.





Mortes

Yanny Brena e o namorado dela, Rickson Pinto, ambos de 26 anos, foram encontrados mortos no dia 3 de março na residência onde moravam , no interior do Ceará. O casal estava junto desde 2020.





Yanny era médica e estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo Partido Liberal (PL). Ela foi a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará. A médica era irmâ do deputado federal Yury do Paredão (PL).