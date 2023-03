Morre Maria Eugênia Murta Lages, colaboradora do ex-governador Hélio Garcia

Morreu nesta terça-feira (21/3), em Belo Horizonte, Maria Eugênia Murta Lages, de 92 anos, uma das colaboradoras mais próximas do ex-governador Hélio Garcia (falecido em 2016), de quem foi secretária nas duas gestões dele à frente do governo de Minas Gerais.

O corpo de Maria Eugênia Murta Lages será velado nesta quarta-feira, a partir das 9h30, no Cemitério Parque da Colina, na capital mineira, onde o sepultamento está marcado para as 11h30 do mesmo dia.

Advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Maria Eugênia Murta Lages era servidora pública de carreira. Ela trabalhou no gabinete do ex-governador Magalhães Pinto (1961/1966).



Maria Eugênia teve uma grande proximidade com o ex-governador Hélio Garcia, conforme registro no livro “Hélio Garcia, a arte mineira de fazer política”, do escritor e jornalista Itamar de Oliveira.

Na primeira gestão do ex-governador (1984/1986), ela exerceu o cargo de secretária de Estado de Educação. No segundo mandato de Hélio Garcia (1991/1994), já aposentada como servidora púbica, Maria Eugênia Murta Lages foi presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG) e secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.