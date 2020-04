Morre Dario Rutier, ex-secretário de Hélio Garcia

Dario Rutier e com suas duas netas (foto: Divulgação/Álbum de Família)

Morreu na noite de quarta-feira (15), em Belo Horizonte, o engenheiro, ao 73 anos, que foi um dos principais auxiliares do ex-governador(1931/2016) nas duas vezes que ele esteve a frente do Executivo Mineiro - 1983 a 1986 e de 1991 a 1994. Ele faleceu em decorrência de um, sofrido em casa, às 23 horas.O corpo seráàs 17h30min desta quinta-feira (16), no Cemitério, em. O engenheiro deixa quatro filhos. Natural de Juiz de Fora (Zona da Mata), Dario Rutier graduou-se pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1970.Ainda naquele ano, entrou para o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG), atual Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), no qual fez carreira. Dario Rutier exerceu várias funções no antigo DER-MG, chegando ao cargo de diretor-geral do órgão.Ele ganhou a confiança de Hélio Garcia, passando a ser um dos principais conselheiros e integrantes do chamado “núcleo duro” do ex-governador ao lado de outros ex-auxiliares da “raposa” como Evandro de Pádua Abreu e Paulo Paiva. Rutier também foi considerado um “tocador de obras” das gestões do ex-governador.Além da chefia do antigo DER-MG – então, fortalecido pelos serviços executados em todo interior do estado - no segundo governo de Garcia, ele comandou a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), incorporada pela atual Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Apesar da sua “influência palaciana”, o engenheiro sempre foi discreto. Era de falar pouco e avesso às entrevistas.Ele nunca disputou cargos eletivos, preferindo agir nos bastidores. A discrição, no entanto, não impediu que ele tivesse a sua atuação reconhecida, com o recebimento de diversos títulos de cidadania no interior do estado, resultado do atendimento aos pedidos de obras solicitadas por prefeitos e outras lideranças locais.O engenheiro nunca perdeu o vínculo com o antigo DER-MG, sendo que, ultimamente, presidia a cooperativa de consumo dos servidores do órgão, a Coopeder. Ele realizou um trabalho de recuperação da entidade, que enfrentava dificuldades financeiras. Conforme a família, embora tivesse nascido em Juiz de Fora, Dario Rutier dizia que “o seu coração era de Montes Claros”, no Norte de Minas, onde trabalhou profissionalmente, após “aposentadoria” dos cargos públicos. Atendendo a um pedido, feito em vida, as cinzas da cremação do corpo engenheiro serão lançadas nas águas do Rio São Francisco, perto da cidade-polo do Norte do estado.