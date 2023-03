Mais Médicos vai abrir 15 mil vagas; brasileiros serão prioridade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar nesta segunda-feira (20/3) a retomada do programa Mais Médicos. Ao todo, serão abertas 15 mil vagas, além de investimento de R$ 712 milhões somente neste ano.Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), as primeiras 5.000 novas vagas serão abertas via edital já neste mês, e as outras 10 mil, em um formato com contrapartida dos municípios, o que garante às prefeituras menor custo e mais condições de permanência nessas localidades.Poderão participar dos editais do Mais Médicos profissionais brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros. Médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência na seleção.





"O Mais Médicos é a única política assistencial presente em 100% dos municípios do país. Com sua retomada, 96 milhões de brasileiros terão garantia de atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde", disse a Secom, em nota.



Na última semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o programa terá como novidade a qualificação de especialista e a complementação da formação básica dos médicos.



"A grande novidade vai ser a introdução de qualificação de especialistas e de complementação da formação básica dos médicos. Isso será feito uma oferta adicional. E o programa vai trazer novidades no sentido de incentivos para os médicos recém-formados para que possam atuar nessas unidades", completou.O programa Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo da presidente Dilma Rousseff.